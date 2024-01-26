"Меняем южан на корейцев?" Зачем ВВП едет в Пхеньян

Владимир Алтайцев

И в религии дело тоже - в исламе всякий,кто не верит в Аллаха и в его пророка Магомета - гяур, то есть, человек, который ничто и никто - его можно обмануть, сделать рабом. И Аллах им прощает это.А корецы буддисты. В буддизме же таких античеловеческих установок нет в помине.