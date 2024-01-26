Блог АМАРАНТ "Пора выходить на новый уровень!" Прошла инфа о цели визита нашего Главы в Корею. За бугром скрипят зубами.
"Меняем южан на корейцев?" Зачем ВВП едет в Пхеньян
Комментарии
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Владимир Алтайцев
И в религии дело тоже - в исламе всякий,кто не верит в Аллаха и в его пророка Магомета - гяур, то есть, человек, который ничто и никто - его можно обмануть, сделать рабом. И Аллах им прощает это.А корецы буддисты. В буддизме же таких античеловеческих установок нет в помине.
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3 час.
Maxim Yushkin
😎 Думаю, будут отдельные отряды, с корейскими командирами, говорящими по-русски.
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1 час.
Сергей Алексеев
Главное чтобы не устраивали бардак как с теперешними гастробайтерами.
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30 мин.
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