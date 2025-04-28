ЕКЦ обработал около 8 тыс. вопросов москвичей о строительстве ИЖС и садовых домов

Специалисты Единого контактного центра Градостроительного комплекса Москвы (ЕКЦ) регулярно консультируют москвичей об особенностях строительства садовых домов и объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
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