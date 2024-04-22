Пять жилых корпусов, служба и ограда Гаванского рабочего городка стали региональными памятниками

Здания возвели в период с 1904 по 1906 год Пять жилых корпусов, служба и ограда Гаванского рабочего городка на Гаванской улице, 47, обрели статус регионального памятника, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.