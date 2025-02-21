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Царьград

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Министр сельского хозяйства избежала травм в аварии на Красной площади

Министр сельского хозяйства избежала травм в аварии на Красной площади

На Красной площади в Москве правительственный автомобиль, в котором находилась министр сельского хозяйства Оксана Лут, попал в ДТП.

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