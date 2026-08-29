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Газета.ру

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Российский футболист Батраков дебютировал за "Галатасарай"

Российский футболист Батраков дебютировал за "Галатасарай"

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков дебютировал за свою новую команду. Россиянин вышел на поле на сразу после перерыва матча чемпионата Турции против «Гезтепе».

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