Российский футболист Батраков дебютировал за "Галатасарай"

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков дебютировал за свою новую команду. Россиянин вышел на поле на сразу после перерыва матча чемпионата Турции против «Гезтепе».
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