Будет громко — масштабное российское наступление уже началось

Вооруженные силы России завершили перегруппировку, подтянули резервы и уже ведут бои с решительными целями Российские войска вошли в Покровск, обходят Мирноград с востока, в плотную подошли к границе Донецкой и Днепропетровской областей, а также готовятся к штурму Константиновки и прорываются в глубь Сумской области.
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