Politico: 50 миллиардов евро от Евросоюза не помогут Украине

Издание Politico пишет, что выделенные Европейским союзом €50 млрд Украине являются «ничем» для растущих потребностей киевского режима, Европа сталкивается с неприятной для себя реальностью, что ей необходимо будет оказывать помощь Киеву гораздо дольше.
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