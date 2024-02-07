Politico: 50 миллиардов евро от Евросоюза не помогут Украине

Издание Politico пишет, что выделенные Европейским союзом €50 млрд Украине являются «ничем» для растущих потребностей киевского режима, Европа сталкивается с неприятной для себя реальностью, что ей необходимо будет оказывать помощь Киеву гораздо дольше.