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Орловские новости

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Илья Быковский дебютировал за «СКА Ростов-на-Дону» в медиалиге

Илья Быковский дебютировал за «СКА Ростов-на-Дону» в медиалиге

В активе 25-летнего защитника 144 матча на профессиональном уровне, в том числе 7 — в Российской премьер-лиге.

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