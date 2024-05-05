Захарова рассказала, как Россия ответит на враждебность Прибалтики

Александр Крылов Одно пустословие! Огласите хотя бы одно решение, (кроме высылки в ответ младших сотрудников посольств) направленное против действий профашистских руководителей стран прибалтики? Действия, которые совершили и продолжают совершать отпрыски нацистов прибалтики, попадают под военные преступления, на которые следуют разрыв дипотношений, высылку дипмиссий, экономические и политические разрывы. Какой ответ России? Никакой!

E Ed Нужно дождаться от них пинка в зад, ну а потом Захарова расскажет что может быть мы ответим, будущее время обязательно!