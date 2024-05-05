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Захарова рассказала, как Россия ответит на враждебность Прибалтики

Захарова рассказала, как Россия ответит на враждебность Прибалтики

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко На враждебные действия со стороны стран Прибалтики Россия будет отвечать ассиметричными мерами в сферах экономики и транзита.

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Комментарии
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Александр Крылов
Одно пустословие! Огласите хотя бы одно решение, (кроме высылки в ответ младших сотрудников посольств) направленное против действий профашистских руководителей стран прибалтики? Действия, которые совершили и продолжают совершать отпрыски нацистов прибалтики, попадают под военные преступления, на которые следуют разрыв дипотношений, высылку дипмиссий, экономические и политические разрывы. Какой ответ России? Никакой!
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11 час.
E
Ed
Нужно дождаться от них пинка в зад, ну а потом Захарова расскажет что может быть мы ответим, будущее время обязательно!
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11 час.
ВК
Вад Кук
Нас эти проебалты за людей не считают и это длится уже достаточно долго и мы все это глотаем когда же меры применять будем вот поэтому нас во всем мире не уважают когда же отвечать будем
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10 час.

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