Лихачев: ведутся обсуждения строительства АЭС совместно с Бразилией

РИА Новости/Фотохост Конгресса молодых учёных/Алексей Даничев Государственная компания "Росатом" начала переговоры с бразильскими коллегами по кооперации в строительстве атомной электростанции малой мощности, заявил генеральный директор российской корпорации Алексей Лихачев.
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