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Украинский фронт, главное за сутки: «Север» успешно сужает кольцо волчанского котла ВСУ, в кольцо берут Орехов

Украинский фронт, главное за сутки: «Север» успешно сужает кольцо волчанского котла ВСУ, в кольцо берут Орехов

     1658-й день спецоперации. Почему MAERSK бежит из Украины, а «птахам Мадьяра» никак не удается попасть в плен Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Долгенькое и Березники в Харьковской области.

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