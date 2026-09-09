Украинский фронт, главное за сутки: «Север» успешно сужает кольцо волчанского котла ВСУ, в кольцо берут Орехов

1658-й день спецоперации. Почему MAERSK бежит из Украины, а «птахам Мадьяра» никак не удается попасть в плен Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Долгенькое и Березники в Харьковской области.
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Там, где "котлы", опустили бы сразу пару "орешников", чтобы никто уже не мучался. А то пленных берут, цацкаются с этой швалью-будущими убийцами россиян
маерск что? - осуществляло авиарейсы в борисполь?