Шор: депутатов блока "Победа" хотят осудить в Молдавии за сотрудничество с РФ

Молдавские власти рассчитывают добиться лишения свободы для двух депутатов от блока "Победа" перед парламентскими выборами, чтобы дискредитировать сотрудничество оппозиционной политической силы с Российской Федерацией.
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