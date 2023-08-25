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«Было очень неприятно, что проходит чемпионат России, а финалисты как массовка оказались». Ольга Вовк о показе легкой атлетики на ТВ

Вовк выступает в беге на средние дистанции. В августе она выиграл финал серии «Королева российского спорта» в беге на 5000 м и стала серебряным призером чемпионата России на 3000 м с/п.

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