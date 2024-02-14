Путин отвесил звонкую оплеуху финскому президенту. Буквально через несколько лет Финляндия превратиться в Уганду

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Зачем так много внимания уделять странам, подобным финляндии и проебалтии? Пусть себе разлагаются потихоньку. Ведь те же демонстрации у фиников не направлены на восстановление связей с Россией. Нет! Наоборот, с каждым днем рядовые финики всё сильнее ненавидят Россию и русских. А вот связи с этими микроорганизмами надо рвать в ноль. И дипломатов - своих вернуть в Россию, ихних - выкинуть нах... Придет время - возможно, сами на карачках приползут. А не придёт - пусть так и сидят за своими заборами, в Россию - не пускать.