Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Lada Iskra — АВТОВАЗ назвал точную дату старта! Старт серийного выпуска модели Lada Iskra состоится 19 апреля 2025 года, сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов в рамках награждения предприятия орденом «За доблестный труд».
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