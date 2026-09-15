Завтра похолодание до +9 градусов ночью

Завтра утром станет прохладнее, всего +9 градусов. Но днём снова тепло — +19. Будет ли пасмурно или прояснится? Узнай в статье!Сегодня 15 сентября температура воздуха составляет +19 градусов.
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