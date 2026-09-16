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Царьград

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В Забайкалье стартовала прививочная кампания: завезут более 500 тысяч доз

В Забайкалье стартовала прививочная кампания: завезут более 500 тысяч доз

В Забайкалье начали делать прививки от гриппа. Первую поставку препарата уже распределили по больницам и поликлиникам Читы, а также других населённых пунктов края, проинформировали в региональном Минздраве.

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