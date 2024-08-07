В Черемхово мошенница подменяла пенсионерам деньги на билеты «банка приколов»

В Черемхово произошла серия дерзких мошенничеств, жертвами которых стали пожилые люди. Аферистка, представляясь знакомой их детей и под видом возврата долга меняла фальшивые купюры на настоящие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.