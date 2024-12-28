В декабре в Нижегородской области прошли съемки проекта «Русские. Искусство быть», АНО «Центр сохранения и изучения языков и традиционных знаний „Кириллика“ совместно с ООО „ТВ Студия Август“ при поддержке Фонда президентских грантов и телеканала „Россия — Культура“.