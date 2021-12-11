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Ирина Чериченко. Уход в монастырь, курьер запрещенных веществ и испанская тюрьма. Как живет Искра из «Завтра была война»?

Ирина Чериченко. Уход в монастырь, курьер запрещенных веществ и испанская тюрьма. Как живет Искра из «Завтра была война»?

Ирина Чериченко — российская актриса театра и кино. На счету артистки много ролей, а наибольшую известность ещё в начале её карьеры ей принёс образ Искры Поляковой в картине «Завтра была война».

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