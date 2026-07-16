Север Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Север Пресс

16 подписчиков

Пожарные тушат три природных пожара в трех районах Ямала

Пожарные тушат три природных пожара в трех районах Ямала

В лесах ЯНАО 16 июля действуют три природных пожара, с которыми пока не удалось справиться пожарным. За сутки они потушили два и локализовали одно возгорание, сообщили в департаменте гражданской защиты ЯНАО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии