Пожарные тушат три природных пожара в трех районах Ямала

В лесах ЯНАО 16 июля действуют три природных пожара, с которыми пока не удалось справиться пожарным. За сутки они потушили два и локализовали одно возгорание, сообщили в департаменте гражданской защиты ЯНАО.
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