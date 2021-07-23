Первая стадия неприятия масштабного кризиса. Михаил Хазин VS Убермаргинал

06:40 Хазин: почему внешний долг США не проблема 11:30. В чем ключевая проблема экономики США 13:15 Почему военная сила не спасёт от мирового кризиса США 20:02 Хронология либерального правления 38:12 Почему Россия не замечает санкции 45:20 На каких кадрах строить СССР 2 48:40 Когда американцы почувствуют кризис 52:40 Почему Глазьев не возглавляет экономический блок 55:52 Убермаргинал: Откуда деньги у России 1:02:40 Почему у бедных русских дорогая недвижимость 1:05:48 Почему США покинули Афганистан 1:08:30 Почему люди соглашаются на эксперименты над собой.