Дрозденко подписал план тушения лесных пожаров в Ленобласти

При необходимости в тушении пожаров может быть задействовано более 5000 человек. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал сводный план тушения лесных пожаров на территории региона на 2024 год.
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