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Король Испании – игрокам сборной после победы на ЧМ: «Грандиозный триумф, вы одержали доблестную победу и вошли в историю испанского спорта. Поздравляю от всего сердца»

Король Испании Филипп VI поздравил сборную страны с победой на чемпионате мира. Сборная Испании во второй раз в истории стала чемпионом мира, обыграв Аргентину в финале ЧМ-2026 (1:0, доп.

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