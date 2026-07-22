Иностранец пытался вывезти из Приморья награды Японской империи 90-летней давности

Мужчина ехал в Китай на рейсовом автобусе через пункт пропуска Пограничный. В его рюкзаке при досмотре нашли три медали и один наградной знак: медали «За участие в Маньчжурском и Первом Шанхайском инцидентах» (1934 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии