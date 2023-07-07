СМИ: Байден не санкционировал секретных переговоров США и РФ по Украине

Администрация американского лидера Джо Байдена не санкционировала и не поддерживала секретные встречи, которые якобы проводились между бывшими высокопоставленными сотрудниками нацбезопасности США и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Администрация американского лидера Джо Байдена не санкционировала и не поддерживала секретные встречи, которые якобы проводились между бывшими высокопоставленными сотрудниками нацбезопасности США и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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