Журнал «Профиль»

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СМИ: Байден не санкционировал секретных переговоров США и РФ по Украине

СМИ: Байден не санкционировал секретных переговоров США и РФ по Украине

Администрация американского лидера Джо Байдена не санкционировала и не поддерживала секретные встречи, которые якобы проводились между бывшими высокопоставленными сотрудниками нацбезопасности США и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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