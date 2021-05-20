Пожилая екатеринбурженка отдала мошенникам 1,3 миллиона рублей

Инцидент, после которого 61-летняя жительница Екатеринбурга пришла в полицию, произошел 13 мая. Пожилая женщина, поддавшись на уловки телефонных мошенников, лишилась всех накопленных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.