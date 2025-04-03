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Царьград

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Кобзев: выживших летчиков потерпевшего крушение Ту-22М3 осматривают врачи

Кобзев: выживших летчиков потерпевшего крушение Ту-22М3 осматривают врачи

Самолет-бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области 2 апреля.Врачи осматривают членов экипажа бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области.

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