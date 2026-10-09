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Оксана Самойлова "посвящает" сына в первый класс, пока Джиган лечится в рехабе

Оксана Самойлова "посвящает" сына в первый класс, пока Джиган лечится в рехабе

38-летняя Оксана Самойлова посвящает сына в первый класс, пока Джиган лечится в израильском рехабе, куда он отправился после устроенной им стрельбы в Подмосковье.

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