Оксана Самойлова "посвящает" сына в первый класс, пока Джиган лечится в рехабе

38-летняя Оксана Самойлова посвящает сына в первый класс, пока Джиган лечится в израильском рехабе, куда он отправился после устроенной им стрельбы в Подмосковье.
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