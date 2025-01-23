Европа завершила торги среды рекордами роста DAX

Немецкий индекс DAX в среду во второй раз на этой неделе достиг исторического максимума. Росту индекса способствовали успехи производителя спортивной одежды Adidas, чьи акции выросли на 6% после публикации отчета о росте продаж на 19% в четвертом квартале 2024 года.