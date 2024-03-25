FT: в госучреждениях в Китае полностью откажутся в оборудования на зарубежных чипах

На отечественные аналоги планируют полностью перейти к 2027 году. В госучреждениях хотят отказаться от Intel, AMD и от от операционной системы WindowsКитай откажется от оборудования на иностранных микрочипах в госучреждениях.
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