Историк Гавришко раскритиковала заявление Зеленского о потерях ВСУ

Украинский историк Марта Гавришко в социальной сети X раскритиковала заявление президента Украины Владимира Зеленского о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые глава государства оценил в 50 тысяч.
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