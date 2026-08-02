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Газета.ру

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Историк Гавришко раскритиковала заявление Зеленского о потерях ВСУ

Историк Гавришко раскритиковала заявление Зеленского о потерях ВСУ

Украинский историк Марта Гавришко в социальной сети X раскритиковала заявление президента Украины Владимира Зеленского о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые глава государства оценил в 50 тысяч.

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