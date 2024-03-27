Запад никогда не признает никакие доказательства причастности Киева к теракту в Подмосковье, однако очень боится последствий результатов расследования именно сейчас, в год выборов, когда не в состоянии в полной мере отреагировать на изменение формата конфликта на Украине.
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