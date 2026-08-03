Бесплатные площадки для игры в падел доступны в нескольких городах России

В России в нескольких городах доступны бесплатные площадки для игры в падел. В Москве, Екатеринбурге, Мурманске и Ижевске жители и гости могут бесплатно забронировать корты и воспользоваться инвентарём для занятий этим видом спорта.
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