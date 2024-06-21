В Госдуму внесен проект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

В Государственную думу внесен проект, предлагающий запретить размещение рекламы на информационных ресурсах иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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