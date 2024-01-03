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Костомаров о поддержке: «Порой на машинах останавливаются просто для того, чтобы пожать руку и сказать, какой я мужчина, какой я молодец»

Олимпийский чемпион в танцах на льду перенес несколько ампутаций в 2023 году. – Насколько энергия и любовь каждого человека в стране вас мотивирует, согревает и поддерживает? – Я чувствовал эту любовь.

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