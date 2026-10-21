Автор: Валентин Меликов Союзники США в настоящей панике из-за происходящего на Ближнем Востоке: с каждым днем хуситы и их «старший брат» Иран приближаются к полному контролю над ключевыми судоходными путями мира.
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Не могу понять 'щенячью' радость автора. Если Иран от продажи нефти создал мощьную армию, обеспечил военных новейшими разработками (дроны, кратеры, ПВО), и посрамил (опустил) США вместе с сателлитами, то... У нас набили карманы Сечины, Миллеры со товарищи. Вот интересно, о чем молчит автор, а они хоть часть выручки за газ и нефть, возвращают в Россию?
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Еще бы с фашистским Израилем разобраться! Надеемся , что и до Нетаньяха хуситы с иранцами доберутся!
Издохни Израиль, издохни Америка!
ИРАН...МЫ С ТОБОЙ....И ХВАТИТ ТОРГОВАТЬ ЗА ФАНТИКИ.....