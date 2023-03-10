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«Гризлис» набрали 48 очков в первой четверти матча против «Уорриорз». Это рекорд клуба

«Гризлис» набрали 48 очков в первой четверти матча против «Уорриорз». Это рекорд клуба

«Мемфис» в третьем матче без своего лидера Джа Морэнта нанес поражение действующему чемпиону «Голден Стэйт» со счетом 131:110.

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