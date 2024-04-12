Судья в Краснодаре не согласилась с решением по делу экс мэра Белогорска

Отстаивающий свою невиновность Игорь Ипатко получил ответ из кассационной инстанции. Ипатко, занимающего на то время должность главы Белогорска (Крым), задержали 2 ноября 2021 года при получении взятки в 1,4 миллиона рублей.
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