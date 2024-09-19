О том, почему «Контакт-5» работает против подкалиберных снарядов, а «Контакт» – нет

Комплексы динамической защиты, предназначенные для установки на танки, бывают разные: одни способны обеспечить высокую стойкость защищаемого объекта исключительно от кумулятивных средств поражения, а другие, будучи универсальными, дают отпор и подкалиберным снарядам.
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