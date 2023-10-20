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«Лейкерс» подписали Куинндэри Уизерспуна

«Лейкерс» подписали контракт с защитником Куинндэри Уизерспуном (27 лет, 191 см). Уизерспун набирал в среднем 15,5 очка (52% с игры и 40% из-за дуги) в двух предсезонных матчах НБА в составе израильского клуба «Маккаби Раанана».

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