«Лейкерс» подписали Куинндэри Уизерспуна

«Лейкерс» подписали контракт с защитником Куинндэри Уизерспуном (27 лет, 191 см). Уизерспун набирал в среднем 15,5 очка (52% с игры и 40% из-за дуги) в двух предсезонных матчах НБА в составе израильского клуба «Маккаби Раанана».