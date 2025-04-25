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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бучневич набрал 3+1 в 3-м матче серии с «Виннипегом» и применил 6 силовых приемов. У него 6 очков в 3 играх в текущем плей-офф НХЛ

Форвард «Сент-Луиса» сделал хет-трик и прибавил к нему результативную передачу в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Джетс» (7:2, 1-2).

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