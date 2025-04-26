Минниханов поручил организовать тематические мероприятия к 1 Мая

Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе традиционного республиканского совещания в Доме Правительства РТ поручил организовать мероприятия по случаю Дня весны и труда.
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