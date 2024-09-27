Груженый щебнем самосвал опрокинулся на КАД, засыпав легковушку Авария грузовика и автомобиля произошла на 98-м км внешнего кольца перед съездом на Ропшинское шоссе около 6.
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Груженый щебнем самосвал опрокинулся на КАД, засыпав легковушку Авария грузовика и автомобиля произошла на 98-м км внешнего кольца перед съездом на Ропшинское шоссе около 6.