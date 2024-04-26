Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Женщины реальную власть получили при Путине, а при СССР все это было для декорации": Вячеслав Володин

"Женщины реальную власть получили при Путине, а при СССР все это было для декорации": Вячеслав Володин

Как говорится, никогда такого не было, и вот опять:  Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал новое заявление, пропитанное антисоветизмом.

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