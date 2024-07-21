Мизулина потребовала проверить Глюкозу на наркотики после ее выступления в Красноярске

МОСКВА, 21 июля, ФедералПресс. После выступления певицы Глюкозы в Красноярске по случаю Дня металлурга общественность обратилась с жалобами на ее странное поведение к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии