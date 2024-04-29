Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Nikolay Zakharov
    Известное дело,застройщики это та самая 5-я колонна,они торпедируют все прогрессивные решения и завоз мигрантов их ру...Мигранты штурмуют...
  • Nikolay Zakharov
    А,кто,напиши?Мигранты штурмуют...
  • Дмитрий Ковера
    "А кто же "за"?" Ну, в РФ не застройщики решают, сколько и куда привезти мигрантов. Вот точно не застройщики...:)Мигранты штурмуют...

Пока США думали, как потратить активы РФ, русские ударили на опережение

Пока США думали, как потратить активы РФ, русские ударили на опережение

Американские власти думали, что они сам хитрые и никто не сможет их обойти. Но в России специалисты тоже не лыком шитые и нашли управу на зарвавшихся западных партнеров.

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