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Царьград

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Банк России повысил курсы доллара и евро на 2 сентября 2026 года

Банк России повысил курсы доллара и евро на 2 сентября 2026 года

Банк России обновил валютные курсы на 2 сентября 2026 года: доллар подорожал до 86,7530 рубля, увеличившись на 37,37 копейки.

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