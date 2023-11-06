Квантовые вычисления ломают шифры. Классическое шифрование больше не защищает

Команда Planalto Research якобы взломала шифр RSA-2048 со смартфонаКомпания Planalto Research, возглавляемая доктором Эдом Герком, как сообщается, достигла важной вехи в области квантовых вычислений, о чем сообщил сам основатель компании в социальной сети LinkedIn.