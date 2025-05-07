ФОТО: Philipp von Ditfurth/Globallookpress Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему он решился на открытый конфликт с нелегитимным украинским президентом Зеленским, несмотря на общеевропейские настроения.
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